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23 iş adamını FETÖ’den tutuklayan hakim Bylock’tan tutuklandı

Adana’da 23 iş adamını Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında tutuklayan hakim, FETÖ üyelerinin şifreli yazışma uygulaması "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

23 iş adamını FETÖden tutuklayan hakim Bylocktan tutuklandı

18 Ekim 2016 20:38

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddia edilen ve bu kapsamda gözaltına alınan 30 iş adamından 23'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ tarafından Adana'ya atanan ve Bursa'da yakalanan "Adana İmamı" Naim S. de bulunuyordu.

13 Ağustos günü Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Naim S. ile işadamları Muammer B., Ramazan K., Halim T., Birol Tekin Ü., Mustafa H., Mehmet R. Y., Yalçın U., Mahmut Yesari K., Mehmet Ö., Mehmet Ş., Mustafa A., Yunus U., İbrahim A., Kadir O., Mustafa Erhan Ç., Hikmetullah Y., Kamil Ü., Eyüb A., Mehmet Kazım K., Galip Ş., Erkin K. ve Yakup Şevki Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay üzerine bir gelişme yaşanarak 23 iş adamını tutuklayan 5. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Hakan K. da, Adana'daki Bylock operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.

Etiketler: 23 iş adamı, Bylock, fetö, tutuklandı, tutuklayan hakim


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