Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karaman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Marmara ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 16

İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde yer yer puslu 17

Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu ve açık 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18