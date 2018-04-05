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23 milyon dolarlık operasyonda 8 tutuklama

Antalya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda 20 milyon dolarlık selenyum-74 ile zenginleştirilmiş alüminyum maddesi, piyasa değeri 3 milyon euro olan yakut ve zümrüt ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

23 milyon dolarlık operasyonda 8 tutuklama

05 Nisan 2018 13:24

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3’ü Afganistan uyruklu, 7’si Türk vatandaşı olmak üzere 10 şahsın tehlikeli madde kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınması üzerine düğmeye basıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Serik ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Belek Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilere ait 3 araçta yapılan aramada 827,54 gram zenginleştirilmiş alüminyum, bin 915,97 gram selenyum-74 maddesi, 566,40 gram zümrüt, 372,60 gram yakut, 171,08 gram göktaşı, 46,07 gram beyaz renkli taş ve 1 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. 

Ele geçirilen malzemelerin ilgili kurumlara yaptırılan muayeneleri sonucunda kaliforniyumun sahte olduğu, selenyum-74 ile zenginleştirilmiş alüminyum olduğu değerlendirilen malzemelerin gerçek olduğu, alüminyumun piyasa değerinin 1,5 milyon euro, Selenyum-74’ün piyasa değerinin 19 milyon dolar olduğu ve tehlikeli medde kategorisinde bulunduğu tespit edildi. Zümrütün piyasa değerinin 2 milyon euro, yakutun piyasa değerinin ise 1 milyon euro olduğu anlaşıldı. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu bildirildi. 

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.  

 

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