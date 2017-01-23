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23 Ocak 2017 yurtta hava durumu! İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi.

23 Ocak 2017 yurtta hava durumu! İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı

23 Ocak 2017 08:57

İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteorolojinin  tahminlerine göre İstanbul'da salı günü yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

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 Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batı kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14
Bursa: Parçalı bulutlu 10
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Az bulutlu -6
Diyarbakır: Az bulutlu 10 

Etiketler: ankarada kar yağışı, hava durumu, istanbulda kar yağışı, kar beklenen iller, meteoroji


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