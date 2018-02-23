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23 Şubat güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Bugünkü altın fiyatlarının yatay başlaması ile birlikte altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar fiyatları merak ediyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?

23 Şubat güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

23 Şubat 2018 13:46

23 Şubat güncel gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları haberimizde.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,80 lira oldu.

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı’da 161,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,80 liradan, bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 41 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 61 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 260 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satılıyor.

Etiketler: altın, çeyrek altın, külçe altın, serbest piyasa

 

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