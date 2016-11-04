Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattını arayarak ekiplerden yardım isteyen iş yeri sahipleri, “soyulduk” ihbarında bulundu. Aynı gecede 6 farklı adrese giren hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şahsın kimliğini tespit etti

Şüphelinin 23 yaşındaki Sezgin K. olduğu tespit edildi. Polisler şahsın yaşamış olduğu adrese giderek Sezgin K.’yi gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğüne sevk etti. Burada yapılan Genel Bilgi Tespitinde (GBT) 23 yaşındaki şahsın yaşı ile eşit suç dosyasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltında bulunan gencin üzerinden çıkan 2 adet cep telefonu sahibi S.S.’ye teslim edildi.

Öte yandan ekipler, Sezgin K.’nin girdiği Trabzon Halı Saha isimli işyerinde 2 bin 500 TL’e aldığını tespit ederken, iş yeri sahibi M.D. emniyete çağrılarak şüpheliyi teşhis etmesi istendi. İl Emniyet Müdürlüğünde süren soruşturması sonrası şahıs adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şahsı tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. Sezgin K. çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Şükrü Üçüncü