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23 yaşındaki Aykut Efe kansere yenik düştü

Lenfoma kanserine yakalanan 23 yaşındaki Kırklarelili Aykut Efe vefat etti.


15 Kasım 2016 16:22

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi doğumlu olan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü üçüncü sınıfta okurken lenfoma kanserine yakalanan 23 yaşındaki Aykut Efe vefat etti. Efe'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyündeki cenazesinde babası Mustafa Efe, annesi Fergül Efe, ağabeyi Anıl Efe taziyeleri kabul etti.

Yardım kampanyası başlatılmıştı
Aykut Efe için geçtiğimiz yıl üniversiteden arkadaşları, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden vatandaşlar ve futbolcular sosyal medyadan yardım kampanyası başlatmış ve aranan kök hücre Almanya’da bulunmuştu. Kök hücre nakli yapıldıktan sonra Gebze’de tedavisi devam eden amatör futbolcu Aykut Efe, sosyal medyadan iyi olduğunu söyleyerek kendisine destek veren herkese teşekkür etmişti. Aykut Efe, dün akşam saatlerinde Gebze’de hayatını kaybetti.
Efe’nin cenazesi öğle namazını müteakip Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Eskitaşlı köyü Cami'inden kaldırılarak köy mezarlığına defnedildi.

Kaner Akaner 

 


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