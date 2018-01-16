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23 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu

Muş'ta 23 yaşındaki bir genç, inşaatta ölü bulundu.

23 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu

16 Ocak 2018 16:35

Alınan bilgilere göre olay, Saray Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir gencin hareketsiz şekilde yattığını görerek, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan ve isminin H.A. olduğu öğrenilen gencin öldüğünü tespit ederek polise haber verdi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. 

 

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