23 yıllık havacılık tecrübesini geleceğe ışık tutması için kitaplaştırdı

Türkiye, son 15 yılda uçak ve yolcu trafiği bakımından dünyada en hızlı gelişme gösteren ülke haline geldi.

Türkiye'de havalimanlarında dünya standartlarında faaliyet gösteriliyor. Bu gün 55 havalimanı ile dünyaya entegre olan Türkiye’de havalimanlarından 180 milyon yolcu ile 1,8 milyonun üzerindeki uçağa uluslararası standartlarda hizmet sunuluyor. Türkiye’deki sivil havacılığın hızlı gelişim süreci de eğitim kaynağı olarak da kullanılmak üzere “Türkiye’de Havalimanı İşletmeciliği’ adı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kemal Zafer Topuz tarafından kitaplaştırıldı. 1994 yılında sivil havacılık sektörü ile tanışan, hava trafik kontrolörlüğü ve havalimanı işletmeciliği görevleri sırasında operasyonların içerisinden elde ettiği bilgi birikimini mevzuatlarla birleştirerek kitap haline getiren Topuz’un tecrübelerine ilave olarak 160 kaynak ve dokümandan yararlanılarak yayımlanan kitap sivil havacılığın gelişimine de katkı sağlayacak.

Kitapta neler var

“Türkiye’de Havalimanı İşletmeciliği” kitabında; sivil havacılığın önemli kuruluşları hakkında kısa bilgiler ve faaliyet konuları, havalimanlarının gelişimleri, Türkiye’deki havalimanları hakkında bilgiler, bir havalimanı için yer seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, havalimanı işletmelerinin gelir ve giderleri, manialar, havalimanı pist apron ve taksi yolları hakkında bilgilendirmeler, havalimanı işaretlemeleri, havalimanlarında enerji, özel aydınlatma sistemleri, apron hizmetleri ve operasyonel önlemler, meteoroloji, kar mücadele, kurtarma ve yangınla mücadele, vahşi hayat ile mücadele, terminal işletmeciliği, havalimanlarında kullanılan teknik sistem ve cihazlar, havalimanı güvenliği, havalimanlarında operasyon düzenlemeleri, yolcu hakları, emisyon, gürültü, yer hizmetleri, seyrüsefer hizmetleri, havalimanı elektronik sistemleri, havalimanı kapasite ve gelişim planlaması, heliportlar, insansız hava aracı sistemleri ile havalimanı emniyet yönetim sistemleri hakkındaki bilgiler yer alıyor.

Tuncer Cengiz