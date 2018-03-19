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237 güreşçi Manisa'da dereceye girmek için ter döktü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen okular arası yıldızlar grekoromen ve serbest güreş grup müsabakaları, 13 ilden 237 güreşçinin katılımıyla Manisa'da yapıldı.

237 güreşçi Manisada dereceye girmek için ter döktü

19 Mart 2018 19:36

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen okullar arası yıldızlar güreş grup müsabakalarına; Afyon, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan 237 güreşçi katıldı. 

3 gün süren müsabakalarda sporcular birinci gelebilmek için minderde kıyasıya mücadele ederek, ter döktü. Grekoromen stilde; 32 kiloda birinci Miraç Sarac (İzmir), 35 kiloda birinci Kadircan Demir (Muğla), 38 kiloda birinci Abdullah Akdag (Muğla), 42 kiloda birinci Tunahan Konca (Afyon), 47 kiloda birinci Yusuf Cakır (Manisa), 53 kiloda birinci Yılmazcan Aycan (Manisa), 59 kiloda birinci Davut Çelik (Muğla), 66 kiloda birinci Özkan Dulek (Bursa), 73 kiloda birinci Mert Çelik (Muğla), 85 kiloda birinci Yiğit Çakır (Balıkesir), serbest stilde ise; 35 kiloda birinci Onur Demir (İzmir), 35 kiloda birinci Abdullah Coşkun (İzmir), 38 kiloda birinci Mert Sarı (Çanakkale), 42 kiloda birinci Hüseyin Efe Akdemir (Çanakkale), 47 kiloda birinci Ruslam İbragımov (Bursa), 53 kiloda birinci Onur Keskin (Bursa), 59 kiloda birinci Yusuf Demirkurt (Bursa), 66 kiloda birinci Bilal Mutlu (Balıkesir), 73 kiloda birinci Resul Toppa (Bursa), 85 kiloda birinci İlhan Yagan (Bursa) altın madalyanın sahipleri oldu. 

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Bilal Yurt, İşletmeler Şube Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Spor Şube Müdürü Özcan Özen ve Uluslararası Güreş Hakemi Şevket Demirkaya tarafından verildi.  

 

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