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24 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

24 Ekim 2016 yurtta hava durumu

24 Ekim 2016 09:15

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Sivas, Çankırı, Bingöl ve Siirt çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey ve doğusu, Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Batman'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm/12 saat) olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Bursa: Parçalı bulutlu 22
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.) 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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