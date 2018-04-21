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24 ev soydular, objektiflere poz vermeye çalıştılar

Eskişehir'de 24 evden gerçekleştirdikleri soygunda çaldıkları paraları eğlence mekanlarında harcayan ve tatile giden hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kadın basın mensuplarına gülerek, ‘Poz da vereyim mi?’ dedi.

24 ev soydular, objektiflere poz vermeye çalıştılar

21 Nisan 2018 17:40

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen evden hırsızlık olayları zanlılarının yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği 24 ayrı adreste yürüttüğü incelemelerde, dairelerin balkonundan girip, plastik pencerelerini çeşitli cisimlerle kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şahısların G.Y, H.E, B.G. ve Y.S. olduğunu belirledi. 

Ayrıca şüpheli 4 kişinin haneden yaptığı hırsızlık olayları sonrası lüks oteller ve eğlence merkezlerinde zaman geçirdiklerini belirleyen polis ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda şahısları yakaladı.
Öte yandan gözaltına alınan ve 24 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Devlet Hastanesine getirildi. Şahıslar, hastane kapısından geçtikleri sırada basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. Yapılan sağlık kontrolünün akabinde adliyeye götürülmek üzere hastaneden çıkarılan şüpheliler arasında bulunan 2 kadın basın mensuplarına gülerek, ‘Poz da vereyim mi?’ dedi.iye seslenerek basın mensuplarına seslendi. 

Ekip araçlarına bindirilen şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere götürüldü. 

Mustafa Kaplan - Oğuzhan Demir
 

 

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