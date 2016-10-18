Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 24 evi soyan hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdiler

24 evi soyan hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdiler

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından suçüstü yakalanan ve çevre ilçelerde de 24 evi soydukları ortaya çıkan 3 şüpheli tutuklandı.


18 Ekim 2016 16:50

Emirdağ ve Sivrihisar ilçelerinden toplam 24 hırsızlık olayının faili olarak aranan 3 şahıs Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde bir evde hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Jandarma ekiplerince Önleyici Hizmet Faaliyeti esnasında toplam 5 hırsızlık suçunun faili olan A.S.K., H.K. ve E T. isimli şahıslar Emirdağ’ın Davulga Beldesinde hırsızlık malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, daha önce Afyonkarahisar-Emirdağ bölgesinde 22, Eskişehir-Sivrihisar bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 24 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir” denildi. 

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!