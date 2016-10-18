Emirdağ ve Sivrihisar ilçelerinden toplam 24 hırsızlık olayının faili olarak aranan 3 şahıs Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde bir evde hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Jandarma ekiplerince Önleyici Hizmet Faaliyeti esnasında toplam 5 hırsızlık suçunun faili olan A.S.K., H.K. ve E T. isimli şahıslar Emirdağ’ın Davulga Beldesinde hırsızlık malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, daha önce Afyonkarahisar-Emirdağ bölgesinde 22, Eskişehir-Sivrihisar bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 24 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR