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24 günlük nişanlı şehit toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan 16 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. 24 günlük nişanlı şehidin cenazesinin üzerine nişanında giydiği kıyafeti örtüldü.

24 günlük nişanlı şehit toprağa verildi

23 Aralık 2016 14:12
24 günlük nişanlı şehit toprağa verildi - Tıkla İzle

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak baba ocağına getirildi. Yaklaşık 16 yıl önce ayrılan anne ve babanın evlerine cenaze helallik alınmak üzere ayrı ayrı götürüldü. Baba Mustafa Yalçın, helallik alınırken metanetini korumaya çalıştı. Gözyaşları arasında okunan duaların ardından şehidin cenazesi, baba ocağına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan annesinin Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek katlı evinin önüne getirildi. Burada şehidi annesi Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın ve nişanlısı Özge İslam karşıladı. Acılı anne, “Yavrum ne yapayım ben seni koruyamadım, elimden bir şey gelmedi. Ali hepimizi bıraktı gitti” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi metanetini korumaya çalışırken, nişanlısı Özge İslam gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan Özge İslam, cenaze törenine katılanları duygulandırdı.

Şehidin nişanında giydiği kıyafet tabutun üzerine örtüldü
İstanbul’da 24 gün önce nişanlanan şehidin 3 ay sonra hayatını Özge İslam’la birleştirmeye hazırlanırken şehit olması yürekleri dağladı. Şehidin nişanında giydiği kıyafet, bir yakını tarafından tabutunun üzerine örtüldü. Şehit Yalçın’ın geride sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı nişan fotoğrafları kaldı.
Şehidi Erbaa’da binlerce vatandaş son yolculuğuna uğurladı. Dev Türk bayrağı açan gençler, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları attı.

Cenazeye Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı
Cenazeye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erbaa Kaymakamı Abdulkadir Demir, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile binlerce vatandaş katıldı.

Nurhan İçmez 

 


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