'24 Haziran dönüm noktası olacak'

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan, bünyesinde 112 Acil İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü de barındıracak İnegöl Sağlıklı Yaşam Merkezi Binası’nın temel atma töreni Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. 5 bin 600 metrekare alan içerisinde 3 bin metre kapalı alana sahip olacak olan Sağlıklı Yaşam Merkezi 6 milyon liraya mal olacak.

112 SAYISI ARTIYOR

Önümüzdeki yıl hizmete açılması planlanan binada İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Birimi, iki adet 112 Acil İstasyonu, Verem Savaş Dispanseri ve KETEM birimleri yer alacak.

2019’DA HİZMETE GİRECEK

Proje tanıtım filminin izlenime sunulmasının ardından bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “İnegöl’e önemli bir sağlık yatırımı gerçekleştiriyoruz. İnegöl Devlet Hastanesini 300 yataklı şekilde inşa etmiştik. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirdik. Sadece Yanık Ünitesi eksiği var, o da giderilecek. Sağlıklı Yaşam Merkezi eksiğimizi de bugün gideriyoruz. Bu temelini attığımız 3. Sağlıklı Yaşam Merkezi oluyor. Toplamda 5 bin 600 metrekarelik bir arsa üzerinde bulunuyor. Çok büyük bir yapı olacak. Temelini atacağımız Sağlıklı Yaşam Merkezi 2019’un üçüncü ayında hizmete girmiş olacak. Ardından Alanyurt ve Süleymaniye’de de bu tarz yatırımlar yapacağız. Kronik hastalıklar, kanser taramaları, anne sütü, sağlıklı gebelik, bağımlılıklarla mücadele gibi kronik hastalıklarla ilgili mücadeleleri yapacağız ve hastanelerdeki gereksiz yığılmaların önüne geçeceğiz. 14 merkezimizin 8’i hazır vaziyette. Önümüzdeki günlerde üç tanesinin daha temelini atacağız. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Yıllarca ne için modern hastanelerimiz yok, ne için gelişmiş ağız ve diş sağlığı merkezlerimiz yok diye hayıflandık ama AK Parti marifetiyle bunların hepsi hayata geçti. Yine yaparsa AK Parti yapıyor. Hastaneye gitmeden önce sağlıklı kalabilmek için neler yapmak gerekir noktasında Sağlıklı Yaşam Merkezleri oluşturuluyor. Eski hastanemizde labirent gibi çalışanın bile kaybolacağı bir ortam vardı. Şimdi pırıl pırıl özel mahiyetinde bir hastanemiz var. Ayrıca iki tane özel hastanemiz var. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz var. Şu anda temelini atacağımız Sağlıklı Yaşam Merkezi ile birlikte İnegöl’de insanlar hastaneye gitmeden önce sağlıklı kalmak için bilgi alabilecekler. Yapılanlar karşısında çok mutluyum. Artık Avrupa’nın bile birçok ülkesinde olmayan sağlık imkanlarına sahibiz. İnegöl Belediye Başkanlığı dönemimde burada bir merkez oluşturulması noktasında görüşler bildirmiştik. Bir teşekkürü Başbakan Yardımcımıza yapmak istiyorum. Milletvekili iken kendisinden çok istifade ettik. Hastane yerinin belediyemize tahsisi, bu mekanların dönüşümüyle alakalı emeği çok büyük. AK Parti yapıyor, daha da iyilerini yapacak. 24 Haziran’ı da kayıpsız ve kazasız şekilde atlatırsak çok daha güzelleri hayata geçecek. Bu güzel projede emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"BATI BİZİ ÖRNEK ALIYOR"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise konuşmasında, “AK Parti iktidarları olarak bizler insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibinden hareketle yol almaya devam ediyoruz. İnsanın arabası bir sıfır, evi bir sıfır, yazlığı bir sıfır, çocuğu bir sıfır, başına 1’i koyarsanız bin on bin, yüz bin değer kazanıyor. Ama o 1’i çıkarırsanız geriye kalan sıfırların değeri yok. İşte o 1 sağlıktır. AK Parti iktidarının alametifarikasıdır sağlık hizmetleri. 16 yıl öncesinde sağlık hizmetlerinin hangi şartlarda verildiğini çok iyi biliyoruz. İlaç kuyrukları, memur ve işçilerin başka hastanelere sevki, özel hastanelerde hizmet almak için istenen paralardan sonra Türkiye sağlık alanında attığı adımlarla insanımızın yüzünü güldürüyor. AK Parti iktidarlarının toplum nezdinde en memnuniyet duydukları hizmet sağlık hizmetidir. Bugün Türkiye’de hem sağlık altyapısı hem sağlık hizmeti sunma şekli Batı ülkelerinde örneklerle anılıyordur. Onun için insana değerin ölçüsü sağlık hizmetlerine yapılan yatırımdan geçer. Bursa’da çok sayıda sağlık hizmeti gerçekleştirdik. İnegöl’de yeni bir devlet hastanesini hizmete aldık, yetmedi Ağız ve Diş Sağlığı merkezini inşa edip hizmete aldık. Şimdi de önleyici tedbirlerin alınacağı Sağlıklı Yaşam Merkezini inşa edip hizmete alıyoruz. Marifet iltifata tabidir, bizim iltifatımız da sandıktır. İltifatınızı bize sandıkta sunacaksınız” diye konuştu.

"MİLLET GÜLÜYORSA BİZ DE GÜLERİZ"

Çavuşoğlu, “Bir televizyon kanalında Mersin’deki şehir hastanesinde yaşanan mizansen vardı. Bir kameraman ve bir muhabir güya bir hasta üzerinden bugün dünyada gıpta ile izlenen şehir hastanelerimize kara çalmak için standartların düşük olduğunu göstermek için tiyatro sergiliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. AK Parti’nin sağlık noktasında yaptığı yatırımları neyle perdelemeye çalışıyorsunuz? Bu insanlar buna kanmaz. Görüyor ve yaşıyorlar. 6-12 kişilik hastane koğuşlarından tek kişilik odalara geldik. Bu konfor nerede var? Eğer dert varsa, bir lider dertleniyorsa insanı için hizmet noktasında da oraya hizmet yağar. Biz dertlenenleriz. Geçmişteki Türkiye’nin yaşadığı durumları gördük. İstiyoruz ki bizim insanımız da itibarlı olsun, devleti ve iktidarıyla gurur duysun. Bir şehir hastanesi üzerinden insanlara algı oluşturmak sömürge basınına aittir. Bugün Bursa’ya yapılan yatırımlar geçmişte Türkiye’ye yapılan hizmetler olarak sayılamıyor. Şimdi temelini atıp hizmete sunan bir iktidar var. Millet gülüyorsa bizde güleriz. Milletin gülmediği yerde bizim gülmemize imkan yok. Milletin bağrından çıkmış, millet için hizmet eden insanlarız. Millete efendilik değil, hizmetkar olma anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz, önümüze bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

“24 Haziran, Türk siyasi tarihinin dönüm noktası olacaktır” diyen Hakan Çavuşoğlu, “Yıllardır yerinde sayan, adına parlamenter sistem diyemeyeceğimiz sistemle Türkiye bazen darbe, bazen vesayet, bazen de ekonomik kaoslarla bugüne geldi. Son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın dirayetli tutumuyla 3,5 kat büyüyebildi. Şimdi bu yarım asırdan fazladır devam eden sistemi değiştireceğiz. 95 yılda 65 hükümet değişti. Ortalama hükümet etme süresi 15 ay. Bunun içinde tek parti dönemleri de var. 15 ayda bir köyün su şebekesini değiştiremezsiniz, kanalizasyonunu tamamlayamazsınız. Bütün ülkeye 15 ayda ne hizmet götürebilirsiniz? Hükümet etme modelini değiştirdik, 24 Haziran’dan sonra bunu tatbik edeceğiz. Artık istikrar sürecek, ekonomik kaos yok, güçlü bir yürütme, güçlü bir meclis Çift başlılık olmayacak. Bir daha Türkiye 3,5 kat büyümek için 16 yıl beklemeyecek, 5 yılda 3,5 kat büyüyecek. 24 Haziran’a en hazırlıklı olan biziz. 24 Haziran sonrası için bize kaos vaat ediyorlar. Seçim meydanlarında şunu bunu yapacağım diyerek eski sisteme döneceğim diyorsun. Bunları söylerken ancak yeni sistemle yapabilirsin. Kimin ne yaptığı önemli değil, Türkiye’yi kalkındırmak zorundayız. 2002’de sağlık personeli 387 bindi şimdi 917 bin oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalıştıkça milletimiz başımızı öne eğdirmedi, biz de çalışmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

Salih Bakıcı