24 Haziran Seçim sandık görevlisi ücretleri 2018 ne kadar? (Üye,Başkan) 2018 Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak?

24 Haziran seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/01/2018 tarih ve 2018/8 sayılı kararı üzerine 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler şu şekilde belirlenmiştir: :

GÜNLÜK ÜCRET

-Baskan ve Üyeler 217,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00

-Şoför ve Hizmetliler 93,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00

- Askı Yeri Görevlileri 88,00

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

SANDIK KURULLARI

- Başkan 102,00

- Üye 93,00

BİNA SORUMLULARI 102,00

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Seçimlerde sandık krulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak olup, kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerine yapılacak ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecektir.

Seçim takvimi boyunca ve seçim sonrası itirazlar için yapılacak çalışmalar da dâhil olmak üzere, görev verilenlere aşağıda belirtilen miktarlarda gündelik ödenir.