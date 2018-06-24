24 Haziran Seçim Sonuçları- İl İl 2018 seçim sonuçları YSK 24 Haziran genel seçim sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları İl İl 2018 seçim sonuçları dakika dakika burada.24 Haziran seçim sonuçları...İl İl anlık seçim sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçları ve 24 Haziran Ak Parti oy oranı sonuçları... 24 Haziran MHP oy oranı sonuçları... 24 Haziran CHP Oy oranı sonuçları... gibi tüm aradıklarınıza bu haberimiz üzerinden kapsamlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçları...

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim

YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama

Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

NASIL OY KULLANILACAK?

24 Haziran’daki çifte seçimde vatandaşlar, tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

İşte 10 adımda oy kullanma rehberi:

1-) Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy vereceğinizi gösteren seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza alın.

2-) Oy verme kabinine cep telefonuyla giremeyeceğiniz için cep telefonunuzu evde ya da arabanızda bırakın. Yanınızda götürürseniz sandık kuruluna teslim edin.

3-) Oy verme kabinine gittiğiniz zaman üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartınızı sandık kurulu başkanına verin.

4-) Sandık kurulu başkanı, mühürlenmiş oy zarfı ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin iki birleşik oy pusulasını ve mühürü size verecek.

5-) Sandık kurulu başkanı, oyun nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda geçersiz olacağı konusunda seçmeni uyaracak.

6-) Oy verme kabinine geçince, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin oy pusulalarına ‘Evet’ ya da ‘Tercih’ mühürünü, dışarı taşırmadan basarak oyunuzu kullanın. Oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayın ve aynı zarfa koyarak yapıştırın.

7-) Oy verme kabininden çıkın ve zarfı bizzat sandığa atın.

8-) Seçmen listesindeki adınızın karşısına oy kullandığınıza dair imzanızı atın. İmza atmasını bilmeyen veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atamayan seçmenlere sandık kurulunca sol elinin başparmağı bastırılır.

9-) İmzadan sonra sandık kurulu başkanına mühürü teslim edin. Kimliğinizi geri alın.

10-) Seçim günü hamile, hasta ve engelliler sıra beklemeden oylarını kullanabilirler. Engellilere yardım edenler, güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin verilir. Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardım amacıyla oy verme kabinine başka kimse giremez. Oy kullanma sırasında yardım edemez.