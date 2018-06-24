24 Haziran Seçimleri'nde İttifak oyları nasıl hesaplanacak? Oylar nasıl hesaplanacak?

24 Haziran Seçimleri'nde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise Millet İttifakı adı altında İttifak şeklinde seçimlere girdiler.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan kanunun 18. maddesinde göre; Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak.

İKİ PARTİYE OY VERİLİRSE NE OLACAK?

24 Haziran Seçimleri'nde iki partiye aynı anda oy verilmesi durumunda ise oy geçersiz sayılmayacak. İki partiye aynı anda oy verilmesi durumunda oy tek olarak sayılacak.

Yani 24 Haziran Seçimleri'nde bir kişinin aynı anda iki oy vermesi mümkün değil.

PEKİ İKİ PARTİYE OY VERİLMESİ DURUMUNDA OYLAR NASIL DAĞITILACAK.

24 Haziran Seçimleri'nde iki partiye oy verilmesi durumunda oyların nasıl dağıtılacağı da belli oldu. Bu durumda formül oldukça basit.

Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin.

Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak.

Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek.

Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.

18. MADDE NEDİR?

İttifaklara oy verilmesi durumunda ortaya başvurulacak 18. madde nedir?

İşte 18. madde:

Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir. Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

