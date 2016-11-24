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24 Kasım 2016 Perşembe yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

24 Kasım 2016 Perşembe yurtta hava durumu

24 Kasım 2016 09:07

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Marmara ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 14
İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 17
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Az bulutlu ve açık 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 

Etiketler: bugün hava nasıl olacak, hava durumu


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