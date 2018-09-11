24 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, geçtiğimiz 8 Eylül Cumartesi günü Yunusemre ilçesinin eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Muradiye Mahallesi istikametine giden Mehmet Ç. idaresindeki 45 AB 710 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Ertürk Ç. idaresindeki 45 AAP 119 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle özel halk otobüsü ve otomobil yaklaşık 2 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile birlikte otobüsteki 22 kişi yaralandı.

Kaza anı otobüs kamerasına yansıdı

Öte yandan kazanın şiddeti de otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole yuvarlanıp devrilirken, yolcuların bağrışmaları da dikkat çekiyor. Bazı yolcular, yan yatan otobüsün camlarını kırarak dışarı çıkarken, otobüste bulunan gençler de hafif yaralanan yolcuları tek tek otobüsten tahliye ediyor. Kazada üst üste düşen yolcuların altında kalan çocuklar, korku dolu gözlerle ailelerini aradı. Dehşet dolu anlar saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

Feci kazada can kaybının olmaması ise yüreklere su serpti.

Ersan Erdoğan - Aykut Yeniçağ - Önder Aydın