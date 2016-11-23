Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15-16 Kasım tarihleri arasında ilk defa canlıdan canlıya nakil işlemi gerçekleştirildi. 30 yaşındaki Şahin Karakoç’a kardeşi Muhammet Karakoç, 1 yıldır diyalize giren ve 38 yaşındaki Abdurahman Işık’a annesi Aile Işık ve 5 yıldır diyalize giren 52 yaşındaki Hatiçe Çolak’a da kızı Gülbahar Hakikat böbrek bağışında bulundu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil ekipleri 3 hastaya da aynı gün içerisinde canlıdan canlıya böbrek nakil işlemini gerçekleştirerek, sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Necat Yılmaz, yaklaşık iki yıl önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli birimini kurarak Antalya’da üçüncü merkezi görevine başladığını söyledi. Organ nakli ekibimiz zaman içerisinde birçok başarılı nakiller yaptığını belirten Yılmaz, "Nakil sayımız 15'e ulaştı. Şuanda ise aynı günde 3 kişiden böbrek nakli gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Organ nakline tekrardan dikkat çekiyorum. Organ bekleyen binlerce vatandaşımızın olduğunu ve bunun ekonomiye büyük bir yük getirdiğini. Her organ nakli gerçekleştiren kişinin daha sağlıklı ve daha maliyet açısından da ülkemize katkı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başhekim Dr. H.Yalçın Yüksel de, kamu alanında nakil işlemlerini daha fazla gerçekleştirebilmek için üstün bir gayret göstereceklerini kaydetti.

Toplam 11 ay içerisinde 15 nakil gerçekleştirdiklerini söyleyen Uzm. Dr. Tuğrul Çakır ise, “Yaklaşık 11 ay önce açılmıştı ve gerekli alt yapımını tamamladıktan sonra açıldıktan 2 ay sonrası ilk kadavra naklini gerçekleştirmiştik. Toplam 11 ay içerisinde 3 karaciğer nakli, 9 tane kadavradan yapılmış böbrek nakli ve en son kasım ayında 24 saat içerisinde 3 hastamıza böbrek nakli gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Açılırken hedeflerinin canlıdan canlıya böbrek nakli, kadavradan böbrek nakli, kadavra karaciğer nakli, canlıdan canlıya karaciğer nakli olduğunu söylemiştik, bu hedeflerin üçünü gerçekleştirdik” diye konuştu.

Bir yıldır diyalize giren ve annesinden nakil gerçekleştirilen 38 yaşındaki Abdurahman Işık, “Çok şükür iyiyim. Annemden Allah razı olsun” diyerek duygularını ifade ederken, yine bir yıldır diyalize giren ve kardeşinden nakil gerçekleştirilen Muhammet Karakoç ise, “Bir emanet aldık, kendi emanetimizi taşıyamadık. Şimdiki aldığımız emaneti taşımak daha önemli. İnşallah taşıyabiliriz” diye konuştu.