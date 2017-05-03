24 ton süt yüklü tır alev alev yandı

Yangın, bugün öğle saatlerinde Belkahve mevkiinde seyir halinde olan 35 AY 8114 plakalı çekicide çıktı. Edinilen bilgilere göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinden İzmir’e gelen Ayhan G. yönetimindeki 24 ton süt yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Alevleri fark eden tır şoförü Ayhan G., tırı güvenli bir şekilde sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm tıra yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Çekici ve dorse küle dönerken yaklaşık 24 ton süt yola döküldü. Yanan tırdan yola akan süt ise su kanallarını beyaza bürüdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yararlanma olmazken toplam hasarın 240 bin TL olduğu belirtildi.

Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan