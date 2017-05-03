Diğer
Kategoriler

24 ton süt yüklü tır alev alev yandı

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halinde olan süt yüklü tır aniden alev aldı. Saniyeler içinde küle dönen tırdan yola dökülen 24 ton süt, su kanallarını beyaza bürüdü.

24 ton süt yüklü tır alev alev yandı

03 Mayıs 2017 15:01

Yangın, bugün öğle saatlerinde Belkahve mevkiinde seyir halinde olan 35 AY 8114 plakalı çekicide çıktı. Edinilen bilgilere göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinden İzmir’e gelen Ayhan G. yönetimindeki 24 ton süt yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Alevleri fark eden tır şoförü Ayhan G., tırı güvenli bir şekilde sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm tıra yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Çekici ve dorse küle dönerken yaklaşık 24 ton süt yola döküldü. Yanan tırdan yola akan süt ise su kanallarını beyaza bürüdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yararlanma olmazken toplam hasarın 240 bin TL olduğu belirtildi.  

Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan

Etiketler: İzmir, süt yüklü tır, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!