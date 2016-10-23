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2400 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı’daki Roma dönemine ait 2400 yıllık mezarlar gün ışığına çıkarılıyor.

2400 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor
2400 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor - Foto Galeri

23 Ekim 2016 10:32
2400 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor - Tıkla İzle

Bursa-İzmir yolunda Uluabat Gölü (Apollont) kıyısında bulunan Gölyazı’da her taşın altından tarih fışkırıyor. Nilüfer Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Apollon Krallığı'nın merkezi olarak bilinen Gölyazı’da 2400 yıllık mezarlar gün yüzüne çıkartılıyor. Bu zamana kadar yapılan arkeolojik çalışmalarda antik yollar, doğal kayalardan kesilmiş lahit tekneler, antik surlar gibi birçok eser ortaya çıkarılırken, yeni arkeolojik çalışmalar yeni eserlerin de varlığını ortaya koydu. Gerekli izinlerin alınmasının ardından başlatılan çalışmalarda Gölyazı’nın altında bir tarih yattığı tespit edildi.

Nekropol alanında yapılan arkeolojik çalışmalarla binlerce senelik mezarların gün yüzüne çıktığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gölyazı’nın geleceğini yeniden şekillendirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Bozbey, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Tarih Turizm Bürosu koordinasyonu ile gerçekleşen kazılarda tarihi ve kültürel varlıkları ortaya çıkarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabii ki çok gecikmiş bir proje. Ama yıllardır çabalarımızın meyvesini yeni yeni almaya başladık. 2400 yıllık tarihi birikimi ortaya çıkarmak, bu tarihi birikimi gelecek kuşaklara aktarmak yerel ve merkezi idarenin görevi diye düşünüyoruz. Burada ekipler birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkararak geleceğe taşıyor” dedi.

İnce elenip sık dokunan arkeoloji çalışmalarıyla toprağın altından çok farklı eserlerin çıktığını belirten Bozbey, “Buradaki mezarlar dışarıda yapılmış değil, tamamen mevcut kayanın yontulması ve oyulmasıyla oluşturulmuş. Yine mevcut alanda bulunan taşların yontulmasıyla mezar üzerine kapak yapılmış. Aynı mezar üzerine oyularak yazılar yazılmış. Bazılarında cinsiyetiyle ilgili belirleyici ifadeler kullanılmış. Çocuk mezarları ise kerpiçten yapılmış. Kimi mezarlarda ise vefat eden kişinin eline küp verilerek defnedildiği görülüyor. Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in danışmanlığını yaptığı kazılar sayesinde bu topraklarda 2400 yıl önce yaşayan insanların hayatı, ticaret ve dini inançlarına dair çok önemli bulgular elde ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan kazı çalışmalarının bulunduğu alanda müze park projelerinin de olduğunu ifade eden Bozbey, bu değerleri gelen turistlere sunmak istediklerini söyledi. Bozbey, “Yapılan çalışmalara engel olan veya süreci uzatan bazı olumsuz olaylar da yaşıyoruz. Biz burada ince eleyip sık dokurken, define avcıları ise buralarda hazine arıyor. Bu alandaki bir kum tanesi bile bizim tarihimiz. Tarihimize zarar verenleri gören veya duyan olursa gerekli yerlere şikâyet etmelerini istiyoruz. Halkın bu değerlere sahip çıkmasını sağlamalıyız” dedi.
İlk kazıları antik kente ismini veren Apollon Tapınağı'nın bulunduğu Kız Ada üzerinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Yoğun bitki örtüsü altında kalan ada, Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelince otlardan temizlendi. Şimdi bu alanda çıkan kalıntılar üzerinde net bir çalışma yapmak istiyoruz. Oraya özellikle gezi turları düzenleyerek hem turizmi hem de tarihi canlandırmak istiyoruz. Yeni açılacak konaklama üniteleriyle burası daha cazip olacak” diye konuştu. 

Abdullah Çibir - Yakup Vardar

Etiketler: 2400 yıllık tarih, bursa


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