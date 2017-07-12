249 demokrasi şehidi için 249 keklik doğaya bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ve Mersin İl Müdürlüğünce yapılan organizasyonla kınalı keklikler 15 Temmuz şehitleri anısına doğaya bırakıldı. Silifke’nin Kırtıl Mahallesi'nde düzenlenen programa; AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Ali Cumhur Taşkın, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Kandırmış, Mersin İl Müdürü Ahmet Çörtük, Silifke Şefi Umut Temizkan, Silifke Orman İşletme Müdürü Mustafa Arslan, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Mersin Temsilcisi Ahmet Kılıçoğlu, Silifke Avcılık ve Atıcılık Kulüp Başkanı Süleyman Uğur ve Kırtıl Mahallesi halkı katıldı.

2005-2016 yılları arasında Mersin ili genelinde “Doğaya yaban hayvanı yetiştirme programı” kapsamında toplam 14 bin 300 adet kınalı kekliğin doğaya bırakıldığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin İl Müdürü Ahmet Çörtük, “2017 yılı 'doğaya yaban hayvanı yetiştirme programı' kapsamında Mersin’in Mut ve Silifke ilçesinde 2 bin 500 adet kınalı keklik doğayla buluşturuldu. Keklik yerleştirme sahası içerisinde kalan Silifke ilçesi Balandız, İmamuşağı ve Kırtıl mahalleleri 3 yıl süreyle her türlü avcılığa kapatıldı” dedi.

Doğada farklı bir denge olduğunu belirten Kaymakam Şevket Cinbir, “Zaman zaman insanoğlunun müdahalesi ile bu denge bozulabiliyor. Bozulan doğanın dengesini de yine değişik bakanlıklarımızın uyguladığı projelerle dengelemeye çalışıyoruz. Bugün de burada Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza bağlı birimlerimizin doğaya kınalı keklik salma programında bulunuyoruz. Doğaya bırakılan bu kekliklerle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız dost olarak yaşamaya devam ederler. Oluşan doğa dengesini bozmamaya özen gösterirler” dedi.

“15 Temmuz gecesi şehit olan 249 vatan evladı anısına bu gün 249 kınalı kekliği doğaya bırakıyoruz” diyen AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ise, “Kınalı keklik Silifke’mizin sembolü. Kınalı keklik Silifke ile özdeşleşmiş bir kuşumuz. Silifke için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 11-15 Temmuz arası bir yıl önce hain FETÖ terör örgütü tarafından bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Onun yıl dönümü anısına il ve ilçelerimizde şehitlikleri ziyaret ettik. 15 Temmuz şehitlerimizi yad ettik, andık. Bugün de Silifke’de 249 tane kınalı kekliğimizi 15 Temmuz gecesi şehit olan 249 şehidimizin anısına kekliklerimizi doğaya bırakıyoruz. Doğayı seven, doğayı bilen, ağaçları bilen, kekliği bilen, kekiğin kokusuna hasret bir nesille karşı karşıyayız. Neslimizi, insanlığımızı ve ülkemizi bu konuda doğal devre ile birlikte en iyi şekilde yaşatmak için bugün burada bulunuyoruz. Ben tekrar 249 kekliğimizi doğaya bırakırken şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Murat Şengi