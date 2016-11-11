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24'üncü Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı için geri sayım başladı

Anadolu'nun en büyük buluşması olan Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı 16-19 Kasım'da ziyaretçilerini sektörle buluşturmaya hazırlanıyor.

24üncü Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı için geri sayım başladı

11 Kasım 2016 17:26

Her yıl Antalya'da geleneksel olarak büyük bir sektörel buluşmaya sahne olan Yapex, bu yıl da 16-19 Kasım tarihlerinde Antalya Expo Center'da ziyaretçileri ile buluşacak. Ülkede yapı sektörünün en renkli ve en dinamik fuarı niteliğindeki Yapex, birbirinden önemli birçok etkinlik ile sektörde büyük bir heyecan ve sinerji oluşturacak. En yeni yapı malzemeleri, en güzel ahşap villalar, en canlı doğal taşlar, en güzel banyolar, boyalar, yalıtım ürünleri, dekorasyon malzemeleri, sanatsal objeler, restorasyon ve koruma projeleri ve çok daha fazlası fuar salonlarında ziyaretçileri ile buluşacak.

Ünlü mimarların tasarladığı en güzel banyolar Yapex'de
Yapex Yapı Fuarının bu yıl çok sıradışı bir mimari etkinliğe sahne olması bekleniyor. Gerek turizm yapıları gerekse konut projeleri alanında bir çok projeye imza atmış olan ünlü mimarlar Yapex ziyaretçileri için birbirinden güzel banyolar tasarladı. Banyoların katılımcı-üretici firmalar tarafından fuarda birebir uygulanarak sergileneceği ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı belirtildi.

Turizm yapıları için teknik çözümler ve malzemeler Yapex'de
Antalya merkez olmak üzere Alanya'dan İzmir'e kadar uzanan sahil bandındaki turizm tesislerinde her yıl sezon bitiminde yoğun bir yenileme süreci yaşanıyor. Kasım-Nisan ayları arasındaki dönemde yeni yatırım ve inşaat işlemlerini bitirmek zorunda olan oteller ihtiyaç duydukları malzeme ve çözümler için Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı'nı ilgiyle izliyor.

Yapex Yapı Ve Restorasyon Fuarı korumacılık alanında birçok ilklere yer veriyor. Türkiye'nin kentsel, kültürel ve doğal mirasını bir ortak miras anlayışıyla korumak ve yaşatmak amacıyla projeler üreten, bilinçli koruma çalışmaları yürüten tarihi kentler, koruma vizyonlarını, proje ve uygulamalarını Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı’nda yer alan sektör uzmanları, restoratörler, yatırımcılar, yükleniciler ve endüstri kuruluşları ile paylaşacak.

Yapex birbirinden zengin etkinliklere sahne olacak
Ticari boyutu kadar, kültürel ve akademik boyutu ile de ön plana çıkan fuar, birçok mesleki ve akademik etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Belgesel film gösterimleri, panel ve söyleşiler, proje sergileri, temalı resim ve heykel atölye çalışmaları gibi mesleki ve akademik etkinlikler profesyonel fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisine sahne olacak. 

Etiketler: Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı


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