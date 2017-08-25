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25 Ağustos 2017 yurtta hava durumu |Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

25 Ağustos 2017 yurtta hava durumu |Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor

25 Ağustos 2017 08:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji


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