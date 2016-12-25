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25 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişlik olmayacak. İstanbul için ise gece saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

25 Aralık 2016 yurtta hava durumu

25 Aralık 2016 09:43

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Yozgat, Sivas, Elazığ, Hatay ve Bolu çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile akşam ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

 Sıcaklar, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Parçalı bulutlu 15
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -2
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 


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