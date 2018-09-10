25. Automechanika Fuarı başladı

Dünyanın 170 ülkesinde 133 bin sektör temsilcisini buluşturan fuarda 4 bin 843 firma yani ürünleriyle boy gösteriyor. Türkiye ise fuara 282 firma ile katıldı. Otomotiv satış sonrası pazarının en önemli ticaret fuarı olan Automechanika’nın 25. yılı münasebetiyle Reifen’in özel gösterisi katılımcılara şov yapıyor. Fuarda klasik otomobil modelleri yer alırken, geleceğin otomobilleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 11-15 Eylül tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın 25. yıl dönümü nedeniyle fuar boyunca çeşitli etkinliklerin yanı sıra seminer ve konferanslar düzenlenecek.

Mehmet Koca