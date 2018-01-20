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25 bin liralık bakır teli çalan hırsız jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, bir fabrikadan 25 bin lira değerindeki 300 metre bakır teli çalan hırsız, jandarmanın takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

25 bin liralık bakır teli çalan hırsız jandarmadan kaçamadı

20 Ocak 2018 10:39

Edinilen bilgiye göre; Buharkent’e bağlı Kızıldere Mahallesinde faaliyet gösteren bir elektrik firmasına ait yaklaşık 300 metre bakır telin çalındığının bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri araştırmalara başladı. Bölgedeki mobese kameraların incelenmesi sonucunda şüpheli olarak tespit edilen araç takibe alındı. Yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada içerisinde kesilmiş halde bakır tel ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli İ. K. yakalanmıştır. Ele geçirilen kabloların değeri yaklaşık 25 bin lira olduğu tespit edildi. Kablolar elektrik firmasına teslim edilirken, sorgusu tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Mehmet Barlas

Etiketler: bakır tel, hırsızlık

 

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