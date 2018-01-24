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25 bin TL’lik otomobiline 250 bin TL istiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir esnaf piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan '31 AKP 80' plakalı otomobilini 250 bin liraya satışa çıkardı.

25 bin TLlik otomobiline 250 bin TL istiyor

24 Ocak 2018 15:01

Pazarcık’ta yaşayan Ali İhsan Yavuzatmaca, 2014 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1993 model LPG'li '31 AKP 80' plakalı otomobilini satışa çıkardı. Yavuzatmaca, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve tarla teklif ettiğini söyledi. 

Otomobilinin şuan ki değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğunu belirten Yavuzatmaca, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Şu an otomobilin piyasa değeri 25 bin lira. Plaka AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplileri oldu. Bu süreçte arsa, tarla ve kendi aracını vermek isteyen oldu. Ben de AK Parti'nin gönüllüsüyüm. İş adamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 75 bin lirayı gördü vermedim. 250 bin lira veren olursa aracı verebilirim" diye konuştu. 

 

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