Bornova’da "Harika Bir Yaşamın Başlangıç Yeri" sloganıyla pazarlanan rezidans inşaatında 25 daireyi 90 kişiye sattığı ve yine Çeşme’de ise 60 kişiye boş arsaları villa diye sattığı iddia edilen Ö.U.’ya İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde "Dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı. Dolandırıldıklarını iddia eden 90’a yakın şikayetçinin olduğu duruşmada hakim karşısına çıkan sanık Ö.U., hakkındaki dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi. Müvekkilinin kasten bir suça karışmadığını belirten Avukat Ufuk Mansuroğlu, adli denetim şartıyla müvekkilinin tahliyesini istedi. Avukat Ufuk Mansuroğlu, "Müvekkilimin her ne kadar hakkında dolandırıcılık davası açılmış ise de ortada cezai değil hukuki bir ihtilaf bulunmaktadır. Suç vasfı değişebileceğinden dolayı müvekkilimin adli denetim şartıyla tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya 15 dakika ara veren mahkeme heyeti, yurt dışı yasağı getirdiği sanık Ö.U.’nun tahliyesine karar verdi.