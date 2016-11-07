Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Yalakdere Mahallesinde oturan ve Karamürsel merkezde oturan çocuğunun yanına gelen Nahit Yavuz, torunu ile ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Yaşlı adamın torunu, okula gitmek üzere ayrılırken, Nahit Yavuz’dan bir daha haber alınamadı. Yavuz’un eve gelmemesi üzerine yakınları polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Sabah saatlerinde Karamürsel Kayacık Mahallesi Orhangazi Sokakta bulunan boş bir arazide vatandaşların bir ceset görmesi üzerine polise verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 12 Ekim tarihinde kaybolan Nahit Yavuz'a (69) ait olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Buber