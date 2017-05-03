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25 haftalık doğan Deniz bebek taburcu oldu

25 haftalık iken doğan Deniz bebek 3 aylık tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde Uzm. Dr. Neslihan Sipahier tarafından taburcu edildi.

25 haftalık doğan Deniz bebek taburcu oldu

03 Mayıs 2017 15:54

Özel Yeni iklim Hastanesi'nde henüz 25 haftalık iken doğan Deniz bebek, yeni doğan ünitesi yoğun bakım servisinde 3 aylık tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde Uzm. Dr. Neslihan Sipahier tarafından taburcu edildi. Erken doğum tehdidiyle İstanbul'da bulunan Özel Yeni İklim Hastanesi'ne başvuran anne S.E, çocuğunun bu kadar erken doğması durumunda yaşama şansının düşük olacağının kendisine belirtilmesiyle beraber, bebeği tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, kadının rahim ağzına dikiş atılarak, doğum eylemi durdurulmasıyla 12 gün tedavinin ardından anne S.E, gebeliğin 25’inci haftasında acil sezaryenle bebeğini dünyaya getirdi.

650 gram doğan bebek 2,1 kg olarak taburcu edildi

Doğduğunda 650 gram ağırlığında olan Deniz bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınarak, yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra, 2 kilo 100 gram olarak taburcu edildi. Özel Yeni İklim Hastanesi'nin Başhekimi olan Uzm. Dr. Neslihan Sipahier, dünyada halen 25 haftalık doğan bebeklerin yaşama şansının bulunmadığını belirterek, "Bebek 25 haftaya kadar anne karnında tutularak 25’inci haftada sezaryen ile doğum yaptırıldı. 25 haftalık dünyaya gelen bebeklerin maalesef önemli bir kısmı doğum sonrası kısa bir süre içinde dünyaya gözünü yummaktadır. Ancak hastamız yoğun bakım ünitemizde yoğun çabalarımızla uzun ve zorlu bir sürecin sonunda şifa ile taburcu edildi" dedi.

Bebeğin annesi S.E ise, Neslihan Sipahier'e minnettar olduğunu ve bebeğinin yaşamasını kendisine borçlu olduğunu söyledi.

Büyük bir çaba harcayarak bebeğin hayatını kurtaran Uzm. Dr. Neslihan Sipahier, çalıştığı hastane yönetimi tarafından ödüllendirilerek tebrik edildiği bildirildi.

Etiketler: Deniz bebek


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