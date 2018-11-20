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25 ilde FETÖ operasyonu: 47 kişi yakalandı

25 ilde FETÖ operasyonu: 47 kişi yakalandı
25 ilde FETÖ operasyonu: 47 kişi yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde 25 ilde başlatılan operasyonda 47 kişi yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde örgütün 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve aralarında halen orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor ve çeşitli rütbelerdeki 20 subay ile 30 astsubay olmak üzere toplamda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı da tespit edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.  

Halil Dağ
 

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