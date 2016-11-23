İzmit Cumhuriyet mahallesi Yuvam Akarca Konutları üzerinde 21 Kasım gecesi meydana gelen olayda edinilen bilgi ve iddialara göre, saat 23.30 sularında büfenin önüne gelen şahıslar büfe sahibi Fevzi Yolcu, büfenin içindeyken büfeye 2 el ateş etti. Açılan ateş sonucu büfenin camları ve brandaları paramparça olurken büfe sahibi Yolcu, olayı yara almadan atlattı. Olay sonrası kaçan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan E.D. ve E.D. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Kurşunlanan büfenin sahibi Fevzi Yolcu’nun başına gelenlerin ilk olmadığı öğrenildi. Daha önce Yahya Kaptan mahallesinde başka bir büfe işleten Yolcu’nun dükkanına 25 kez hırsız girmiş, hırsızlardan usanan Yolcu dükkanını satıp Cumhuriyet mahallesinde bulunan büfeyi satın almıştı. Yolcu’nun peşini bırakmayan hırsızlar, 9 Mart 2014 tarihinde Yolcu’ya ait yeni büfenin 15 santim genişliğindeki demir korkuluklardan içeriye girerek dolapta bulunan alkollü ürünleri çalmıştı. 19 Aralık 2014 tarihinde de kimliği belirsiz kişiler tarafından büfesi kundaklanan Fevzi Yolcu, gece yarası dükkanına gelmiş yangının büyümesini son anda önlemişti.

Son olarak dükkanını kurşunlanan Yolcu, "Üzücü olaylar yaşadık. 2 yıl önce iş yerimizi kundakladı bu şahıs, ufak bir borç yüzünden. Bir hafta önce arabamı benzin döküp yaktı. 3 gün önce de silahlı saldırı yaptıktan sonra bu kişiden şikayetçi olduk. Fakat yakalandı ama adalet yerini bulmadı. Adaleti kendimiz vermemiz gerekiyor galiba. Buradan bu anlaşılıyor. Savcı serbest bırakmış. Üzüntü içindeyiz. Pazartesi gece saatlerinde gelip, pompalı tüfekle dükkana saldırı yapıyorlar. Ben de içerdeydim Allah’tan bana gelmedi. Kapıya geldi, içerideki mallara zarar verdi. Bu memlekette adalet diye bir şey varsa yerini bulması gerekiyor ama adalet diye bir şeye inanmıyorum bundan sonra” dedi.

Daha önceki iş yerinin 25 kez soyulduğunu dile getiren Yolcu, "Hırsızlık olayı olduktan sonra orayı bıraktım. Buraya geldim, 4 yıldır da buradayım. İki sefer hırsızlık olayı oldu, bir sefer kundaklama, bir sefer de araç kundaklaması oldu. Son olarak da pompalıyla dükkana saldırı oldu. Olayların sayısı 30’u geçmiştir. Şüpheliler aynı kişiler, yakalanıp serbest bırakılıyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. İş yerimi bekliyorum, ne yapayım? Serbest kaldıktan sonra sosyal medya üzerinden ‘Bekle geliyorum’ yazmış. Bu gece bekleyeceğim ben de. Veya ben de bu gece evine gidip aynısını mı yapayım. Böyle mi çözüm olması gerekiyor” diye konuştu.

Olayları yapan kişinin birçok suçtan sabıkası olduğu belirten Fevzi Yolcu, yetkililerin bir an önce gereken cezayı vermeleri gerektiğini söyledi.