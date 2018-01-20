25 operasyonda ekonomiye 3.3 milyonluk katkı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra vergisini ödemeden yasal olmayan yollardan her türlü kaçakçılığın önüne geçeceklerinin mesajını vermesinin ardandan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şok operasyonlar yapmaya başladı.

Bu kapsamda 01-18 Ocak tarihleri arasında Adana genelinde ‘kaçakçı avı’ başlatan polis, buna göre 25 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Polis, bu 25 operasyonda 124 bin 905 paket kaçak sigara, 5.3 ton akaryakıt, 21 ton kaçak rakıyla birlikte 45 şişe kaçak içki ve 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 4’ü, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 6’sı ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı, 8’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dönemde yakalanan 7 zanlının da gerekli yasal işlem yapılması için olayın yaşandığı bölgeden sorumlu olan polis merkezi amirliklerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nce son 18 günlük zaman diliminde gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında el konulan kaçak sigara, içki ve yakıtların gümrüklenmiş değerinin de tam 3 milyon 350 bin 957 lira olduğu belirlendi. Polis, böylelikle hem milyonlarca liralık vergi kaybının önüne geçerken, hem de insanların zehirlenmesini engellemiş oldu.

Fatih Keçe