İddiaya göre, İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde İzmir merkezli İstanbul, Antalya ve Adıyaman’da 32 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 27 rütbeli jandarmadan 25’i İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan rütbeli askerlerin terör örgütü FETÖ’nün gizli haberleşme programı ’ByLock’u kullandıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)