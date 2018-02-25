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25 şubat İstanbul'da hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da ise 25 şubatta çok bulutlu ve aralıklı yağmur bekleniyor

25 şubat İstanbulda hava durumu | İstanbulda hava nasıl olacak?

25 Şubat 2018 10:04

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Gaziantep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 14
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
Antalya: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 4
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 11  

Etiketler: 25 subat hava durumu, istanbulda hava nasil olacak, istanbulda yağmur

 

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