Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi, Hasip Durri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed S. ile 25 TL alacağı olan eniştesi Muhammed Şeyh (33) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed S. elindeki bıçağı eniştesi Muhammed Şeyh’in kalbine sapladı. Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Şeyh (33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammed Şeyh’in cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, eniştesini öldürdüğü iddia edilen Muhammed S. (16) ise olay sonrası kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç