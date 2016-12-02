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25 TL’ye son model araba sahibi oldular

Antalya Shopping Days alışveriş festivalinde, 25 TL'lik alışveriş yaparak çekilişe katılma hakkı kazanan 7 talihli, 60 bin liralık son model otomobil kazandı. Hediyelerini teslim alan talihlilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Festival kapsamında otomobilin yanı sıra, 7 klima, 7 tablet, 7 televizyon, 77 bisiklet, 777 Antalyaspor forması ve atkısı da hediye edildi.

25 TLye son model araba sahibi oldular

02 Aralık 2016 12:26

Antalya Tanıtım A.Ş tarafından 1 Haziran-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Antalya Shopping Days’de anlaşmalı bankalardan kredi/banka kartıyla yapılan her 25 TL’lik alışverişte bir çekiliş hakkı kazanan talihliler, bugün ATSO binasının önünde hediyelerini teslim aldı. Talihliler, 7 otomobil, 7 klima, 7 tablet, 7 televizyon, 77 bisiklet, 777 Antalyaspor forması ve atkısı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

"Gelecek yıl da düzenlenecek"
Törende konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, gelecek yıl Antalya Alışveriş Festivali’nin ikincisini düzenlemek için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Alışveriş festivalinin Antalya’nın en önemli dinamiklerinden olacağını kaydeden Başkan Çetin, "Baktığınızda yurt dışında bütün kentlerin alışveriş festivalileri var. Alışveriş festivali turizmin çeşitlenmesini de sağlıyor. Onun için Antalya’nın alışveriş festivalinin de önümüzdeki yıllara çok daha iyi organize edilip çok daha iyi boyutlarda yapılması gerekiyor. Ancak herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Esnafın ve iş adamlarının da mutlaka festivali sahip çıkması gerekiyor. Özellikle cadde esnafı. Hep söylüyoruz. Bu festival Antalya’daki sokak ve cadde alışverişini canlandırsın diye yapılan bir festival. O arkadaşlarımızın da sahip çıkması gerekiyor. Önümüzdeki yıl çok daha iyi bir festivalde buluşmayı temenni ediyoruz. Katılım ve destekleri için bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Daha sonra otomobil talihlilerinden Kamil Çınar, Kadir Sarımsaltık, Murat Tığlı, Sami Erdoğan, Ümit Aslan, Hilmi Çalıkuşu, Mahmut Nagış’a otomobillerin anahtarları ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Tanıtım A.Ş. yönetimi tarafından verildi. Diğer ödüller de yine Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve ATSO Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.

"Antalya'nın en önemli dinamiklerinden"
25 TL’lik alışverişle otomobil kazanan Hilmi Çalıkuşu, "Bankadan arkadaşım haber etti. Gazetede isminiz yayınlanacak dediler, ismimin 6’ncı sırada olduğunu gördüm. Gayet memnunum. Ticaret Odasından ve destek veren bankalarından Allah razı olsun. Mutluyuz" dedi.

Bisiklet talihlilerinden Behiye Sanaç da hayatında ilk defa bir armağan aldığını belirterek, "İlk defa bir şey çıkıyor, ilk defa armağan alıyorum. Bisiklet kullanmayı bilmiyorum ama öğreneceğim, Antalya’da gerekli oluyor. Oğlum, eşimle birlikte kullanacağız, aile bisikleti olacak" diye konuştu. 

Adem Akalan - Suat Metin


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