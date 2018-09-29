25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Adana Film Festivali'nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı. Kırmızı halıda ünlü sanatçılar şıklıkları ile göz kamaştırdı. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ile Emre Karayel'in yaptığı gecede Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Kültür ve sanatın başkenti, sinemanın şehri Adana'da 25'incisini gerçekleştirdiğimiz Adana Film Festivali sonsuza kadar yaşayacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Kültür ve sanat insanlarının en büyüklerini Türkiye'ye kazandırmış olan Adana'da sinema festivali tabii ki sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu festivalin sahibi Adana'dır ve Adana bu festivale sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Törende ‘En İyi Film Ödülü'nü takdim eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, festivallerin şehirlerin tanıtılması konusunda çok önemli olduğunu belirterek, Adana'nın bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Tören finalde yarışan filmlerin gösterimi ile başladı. Ardından 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterilerek, ödüller sahiplerine verildi. ‘Mansiyon Ödülü'nü ‘Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umrumda Değil' filmiyle Radu Jure kazanırken, Uluslararası En İyi Film Ödülü'nü ‘Şüphe' filminin yönetmeni Lee Chang-dong, Jüri Özel Ödülü'nü ise ‘Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun aldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda verilen ödüller ise şöyle:

En iyi Film Ödülü: Sibel

En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Yılmaz Güney Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun (Anons)

En iyi Kadın Oyuncu Ödülü: Damla Sönmez (Sibel)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Caner Şahin ve Yiğit Ege Yazar (Kardeşler)

Jüri Özel Ödülü: İçerdekiler

Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler

En İyi Senaryo Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

En İyi Müzik Ödülü: Mehmet Güreli (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez (Anons)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tuba Erden (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gizem Erman Soysaldı (İçerdekiler)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Emin Gürsoy (Sibel)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Banu Sıvacı (Güvercin)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun (Anons)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam Yılmaz (Güvercin Hırsızları)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer (Kardeşler)

Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı - Süleyman Cenk İdaye