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25 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 25 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

25 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlendi

02 Mart 2018 12:50

Edinilen bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ünye İktisadi ve idarî Bilimler Fakültesinde okuyan bazı öğrenciler okulda akşam yemeğinden sonra fenalaştı. Üniversiteden yurda dönen bazı kız ve erkek öğrenciler de fenalaşınca yurt görevlileri tarafından ambulans çağrıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Zehirleme şüphesi ile hastaneye kaldırılan 25 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç yaptığı açıklamada, “Ciddi bir durum yok, gerekli tedbirler alındı. Müşahede altında kalan öğrencimiz yok. Gerekli tetkiklerin yapılması için numuneler İl Sağlık kuruluşuna gönderildi" dedi.
Olayla ilgili olarak savcılık ve kaymakamlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.  

Hamza Alp
 

Etiketler: yemek, zehirlenme

 

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