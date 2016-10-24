İkamet ettikleri Van’dan, 17 Ekim’de Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Bent köyüne ailesi ile birlikte misafirliğe gelen 2,5 yaşındaki Bahar Aysalar kayboldu. Bir haftadır haber alınamayan minik Bahar’ın bulunması için aynı gün çalışma başlatıldı. Pervari Kaymakamlığının talimatıyla bölgeye ilk gün bir Jandarma Güvenlik Timi ile bir Asayiş Komando Timi’nin yanı sıra bir grup geçici köy korucusu, AFAD ekipleri ve bir insansız hava aracı gönderildi.

Ayakkabıları bir harabenin yakınında bulundu

Çalışmalara köylüler de destek verirken Bahar’ın kaybolduğu gün ayakkabıları köydeki bir harabenin yakınında bulundu. Ertesi gün ise bölgeye gönderilen Siirt İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Timi ve Van AFAD arama köpek Timi de, ev altlarında, samanlıklarda hayvan barınaklarında ve yaklaşık 5 kilometrelik alanı kapsayan arazide arama çalışması yaptı. Çalışmalar sürürken, minik Bahar’a halen ulaşılamadı.

Kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılığın ise, Bahar’ın kaçırılmış olabileceği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Köye giriş ve çıkış yapan vasıtalar ile şahısların tespit edilmesine yönelik de çalışma başlatılırken, tüm yollar kontrol altına alındı.