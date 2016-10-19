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2,5 yaşındaki çocuğa şiddet

Ordu’da arkadaşlık yaşadığı kadının 2,5 yaşındaki çocuğunu darp eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet

19 Ekim 2016 13:33
2,5 yaşındaki çocuğa şiddet - Tıkla İzle

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir sağlık kurumunda memur olarak çalışan Ş.U., bir süredir arkadaşlık yaşadığı ve daha önceki evliliğinden bir çocuğu olan B.A. ile Gülyalı ilçesindeki bir restorana yemeğe gitti. Ş.U., yemek yedikleri sırada bilinmeyen bir sebeple B.A.’nın 2 yaşındaki oğlunu restoranın çocuk oyun bölümüne giderek bir anda dövmeye başladı. Oyun bölümünde bulunan çocukların şaşkın bakışları arasında 2,5 yaşındaki çocuğa defalarca tokat atan Ş.U., bununla yetinmeyerek çocuğu yere yatırıp sert bir şekilde darp etti. Darp görüntüleri restoranın güvenlik kamerasına da yansıdı. Sesler üzerine olay yerine gelen B.A., Ş.U.’dan şikayetçi oldu. Gülyalı Jandarma Komutanlığı’na intikal eden olayın ardından Ş.U. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevi'ne gönderildi.

Metin Akyürek 

 

Etiketler: fatsa, ordu


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