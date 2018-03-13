2,5 yaşındaki Yüsra, İstiklal Marşı’nı ezbere okuyor

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan Said Mamak’ın 2,5 yaşındaki kızı Yüsra, babasının bebek alma vaadi üzerine İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışmasına katılacak olan ana sınıfı öğrencisi ablası Gül Eysa’nın evde prova yaptığı esnada ablasından duyduğu İstiklal Marşı’nın bazı kıtalarını ezberledi. Baba Gökhan Said Mamak, minik kızının masa üzerine çıkarak okuduğu İstiklal Marşı’nın bazı kıtalarının kayıtlı olduğu videoyu WhatsApp’tan öğretmen arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede öğretmeler arasında yayılan ve popüler olan video büyük beğeni topladı.

Mustafa Akçay