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2,5 yaşındaki Yüsra, İstiklal Marşı’nı ezbere okuyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 2,5 yaşındaki Yüsra Mamak’ın, ablasından duyduğu İstiklal Maşının bazı kıtalarını ezbere okuduğu videoyu izleyenler hayranlıklarını gizleyemedi.

2,5 yaşındaki Yüsra, İstiklal Marşını ezbere okuyor

13 Mart 2018 11:58

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan Said Mamak’ın 2,5 yaşındaki kızı Yüsra, babasının bebek alma vaadi üzerine İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışmasına katılacak olan ana sınıfı öğrencisi ablası Gül Eysa’nın evde prova yaptığı esnada ablasından duyduğu İstiklal Marşı’nın bazı kıtalarını ezberledi. Baba Gökhan Said Mamak, minik kızının masa üzerine çıkarak okuduğu İstiklal Marşı’nın bazı kıtalarının kayıtlı olduğu videoyu WhatsApp’tan öğretmen arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede öğretmeler arasında yayılan ve popüler olan video büyük beğeni topladı. 

Mustafa Akçay

Etiketler: istiklal marşı, Kütahya, Yüsra

 

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