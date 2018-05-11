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2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçaları bulundu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 17 gün önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri HES göleti mazgallarında 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait ayakkabının içinde çorap ve kemik parçaları buldu. DNA testinde kemik parçların Bayram Erol'a ait olduğu tepit edildi.

2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erolun kemik parçaları bulundu

11 Mayıs 2018 21:07

Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe’yi JAK ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 2 haftadır devam eden arama çalışmaları sırasında içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısı bulundu. Kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınarak, kemik parçaları ile birlikte DNA testi için Ankara’ya gönderildi. DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol’a ait olduğu tespit edildi. Tokat Valisi Ömer Torman Reşadiye ilçesine gelerek kaybolan Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. 

Hasan Ay 

 

 

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