Emekli olduğu Melikgazi Belediyesi'nde 25 yıllık arkadaşını öldüren sanık, "Ben onu gardaşım bildim, o beni sırtımdan hançer ile vurdu" dedi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık G.B. ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık G.B. "O benim arkadaşımdı. Ona tek bir küçük hatam olmadı. Ben onu gardaşım bildim ama o beni sırtımdan hançer ile vurdu. O hançeri içeride kıvırdı. Çok pişmanım, sizden başka kimsem yok. Önce Allah'a sonra size sığınıyorum. Önce Allah'a sonra yüce makamınıza sığınıyorum" dedi.

"KARDEŞTEN ÖTEYDİLER”

Öldürülen Ahmet Urş’un şikayetçi eşi Ş.U. ilk duruşmada mahkemede ifadesinde, “İkisinin arkadaşlıkları çok iyiydi. Yıllardır arkadaştılar. Hatta arkadaştan öteydiler. Aralarında ne geçti bilmiyorum. Eşimin Alanya’da kiraya verdiği bir teknesi var. Onunla Alanya’da ortak iş yapıp, yapmayacaklarını bilmiyorum. G.B.’nin kızı N.B. ile bir ilişkisi olduğuna dair bilgi sahibi değilim. Benim 21 yaşında engelli çocuğum var, eşim saat:17.30 olduğu zaman eve gelirdi” şeklinde konuşmuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanığa 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 2 yıl hapis, bin 200 TL adli para cezası olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verdi.

OLAY

15 Ocak 2015 Pazartesi günü Melikgazi Belediyesi Nikah Salonu’nun yanındaki Ölçü ve Tartı Aletleri Kontrol Memurluğu odasında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir elinde şemsiye, diğer elinde silah ile odaya gelen G.B., odada tek bulunan Ahmet Urş’u tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Urş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro polisleri, Melikgazi Belediyesi’nde şoför olarak çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan G.B’yi yakaladı. G.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeref Kahraman

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