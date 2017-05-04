250 bin liralık üstü açık lüks aracını taksi yaptı

Lüks aracıyla normal taksi fiyatı uyguladığını belirten Fehmi Tüğsüz, “Çok ilgi var aşırı derecede merak var. Allah razı devlet bize bir imkan sağlamıştı ÖTV’siz araç vereceğim diye böyle bir şeye kalkıştım bende. Ülkeyi görüyorsunuz, ülkede istikrar yok diyorlar. Dış odaklar, içeride bazı hainler Türkiye’de istikrar yok, Türkiye yıkılacak bende devletimi sevdiğim için devletçi bir insan olduğum için Türkiye’de istikrar yok diyenlere inat böyle bir işe kalkıştım. Vatanımı seviyorum, halkımı seviyorum" dedi.

Esnaf kefalet kooperatifinden kredi istediğini 3 gün içerisinde kredisinin onaylandığını anlatan Tüğsüz, "Aldığım aracımın fiyatı 250 bin TL. Tarifemiz aynı değişen bir şey yok daha önce örneğin taksimetreyi açıyorduk 25 TL yazıyordu biz 20 TL alıyorduk. Artık kaldırdım ben taksimetre düşme olayını 25 TL ise 25 TL, 19 TL ise 19 TL yani bir Şahin’e fiyat konusunda nasıl binebiliyorsan buna da öyle binebilirsin fiyatta yükselme yok. Vatandaşların daha önce görmedikleri için ilgisi çok. Çoğu korkuyor aslında bu arabaya bindiği zaman yüksek ücret mi alacak diye ama öyle bir şey yok 20 TL’ye bir BMV alamazsın ama 20 TL’ye bir BMV’ye binebilirsin” dedi



Ersoy Yalçın

