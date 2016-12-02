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250 dolar bozdurana ekmek bedava!

Dolar ve Euro’daki artışa karşı Türk parasının değerlenmesi için atağa geçen bir fırıncı, 250 Dolar veya Euro bozdurup, makbuzuyla gelen vatandaşlara ücretsiz ekmek veriyor.

250 dolar bozdurana ekmek bedava!

02 Aralık 2016 13:59

Eyüp Alibeyköy’de bir fırıncı Dolar ve Euro’nun yükselişi nedeniyle ilginç bir kampanya başlattı. Doların bozdurulması yönündeki çağrılara kayıtsız kalmayan fırın sahibi Gökhan Kuk, Türk parasının değerlenmesi için 250 Dolar ve Euro’yu bozdurup, makbuzunu getiren vatandaşlara ücretsiz ekmek veriyor.

Fırın sahibi Gökhan Kuk, dükkanın camına astığı, üzerinde “Kardeşçe yaşadığımız ülkemizin güzel insanları 250 Dolar Euro bozdurup, makbuz gösteren herkese ekmek Kuk Çırçır Fırın’dan bedava” yazılı pankartla vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırıyor.

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Dolar ve Euro’daki artışa karşı hamlede bulunmak amacıyla kampanyayı başlatan fırıncıya vatandaşlardan da destek geldi.

“ÜLKEMİZE VE DEVLETİMİZE HİZMET AMAÇLI BİR KAMPANYA YAPTIK”

Fırın sahibi Gökhan Kuk, vatandaşlara dövizlerini bozmaları konusunda çağrı yaparak, başlattıkları kampanyayı anlattı.

Fırıncı Kuk, “Ülkemize ve devletimize hizmet amaçlı bir kampanya yaptık. Biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanımızın da ’dolarlarınızı bozun’ diye bir çağrısı olmuştu. Dolarlarını, Euro’larını bozan tüm vatandaşlarımız makbuzlarıyla geldiği zaman fırınımızdan ekmek ihtiyacını giderebiliyor. Bu fikir benden çıktı. Esnaf arkadaşlar da yanımızda dik durdular. Çoğu esnaf arkadaşımız bugün başlayacaklar. 250 dolar veya Euro bozana o günkü ekmek ihtiyacını gideriyoruz” dedi.

Bozdurdukları dövizin makbuzuyla gelen çok vatandaşın olduğunu söyleyen Kuk, "Dün bu kampanyaya başladık, 700-800 tane ekmeğimizi dağıttık. Bayağı ilgi var” diye konuştu.

VATANDAŞLAR GETİRDİKLERİ MAKBUZLARLA ÜCRETSİZ EKMEK ALDI

Ekmek almaya gelen bir vatandaş, “Güzel bir kampanya yapmışsınız. Dolar, Euro bozdurana ekmek bedavaymış. Türk parasını değerlendirmek amacıyla Dolar, Euro bitsin, Türkiye daha iyi ilerlesin. Mutlu olduk, güzel bir kampanya. 100 Euro var, bozdurup getirmeyi düşünüyorum” dedi.

Makbuzuyla fırına gelen bir başka vatandaş ise, aldığı ekmekleri ihtiyaç sahiplerine vereceğini söyleyerek, fırın sahibine başlattığı kampanyadan dolayı teşekkür etti.

Etiketler: Eyüp Alibeyköy, Fırıncı Kuk, ücretsiz ekmek


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