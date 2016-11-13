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250 polisle huzur operasyonu

Aydın Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde "huzur operasyonu" gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

250 polisle huzur operasyonu

13 Kasım 2016 07:34

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, ilçe giriş ve çıkışları, ana arterler başta olmak üzere belirlenen noktalarda şüpheli kişi ve otomobiller, eğlence merkezlerinde bulunanlara yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren huzur operasyonu sırasında 1993 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi de gözaltına alındı. Uygulama süresince 119 işyeri ve 210 araç kontrol edilirken, bir araç trafikten men edildi, iki sürücüye de 8 bin 898 lira para cezası yazıldı. 1 çalıntı motorsiklet, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 25 fişek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirdikleri huzur operasyonlarına kış sezonunda da devam ettiklerini belirterek, vatandaşların kendisini huzur ve güvende hissetmesini amaçladıklarını söyledi. Huzur operasyonlarının Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerini de kapsadığını belirten Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, "Tüm personelimiz Kuşadası’nın genelinde yaklaşık 110 kilometrelik polis bölgesinde uygulamamızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzurunu kimsenin bozmaması için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz" dedi. 

Zafer Hacısalihoğlu


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